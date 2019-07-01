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Şehir magandaları dehşet saçtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyeri yanında gürültü yapan gruba müdahale eden bekçi ve bir tatilci, 6 kişilik grubun bıçaklı ve çivili sopalı saldırısına uğradı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
Şehir magandaları dehşet saçtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyeri yanında gürültü yapan gruba müdahale eden bekçi ve bir tatilci, 6 kişilik grubun bıçaklı ve çivili sopalı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz gece Alanya’nın Avsallar mahallesinde İncekum mevkiindebir işletmede meydana geldi. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gece saat 02.30 sırasında bir işyerinin yakınında gürültü yapan 3 kişilik grup, işyerinin bekçisi tarafından uyarıldı. Alkollü oldukları belirlenenve uyarıldıktan sonra bölgeden uzaklaşan üç genç gece geç saatlerde 6 kişi olarak uyarıldıkları iş yerinebıçaklı ve özel yapılmış çivilisopalarla geri geldiler. Biranda işyerine dalıp iki işyeri çalışanına ellerindeki sopalı çivi ve bıçaklarla saldıran şehir magandaları ,gürültüye uyanan emekli tatilciyide karnından bıçakladılar. Olay sırasında işyeri görevlisi ruhsatlı av tüfeğiyle dışarı çıkıp havaya bir el ateş açıp saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Karnından bıçaklanan tatilci Aslan Göğdere ile diğer yaralılar Faruk Akar, Halil Çelik , ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Kısa sürede olay yerine gelen İncekum jandarma ekipleri kaçan zanlıları aramaya başladıve beş yıldızlı bir otelin lojmanında saklandıkları yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilen zanlılardan bıçağı kullanan zanlı tutuklanırken diğer beş zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırganlarınbeş yıldızlı bir otelin mutfak çalışanları olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
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