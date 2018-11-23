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Şehir magandaları araç içinden rastgele ateş etti... Dehşet saçtılar

Diyarbakır’da, bir otomobil içerisinde bulunan şehir magandaları gelişi güzel havaya ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

23 Kasım 2018 Cuma 06:18
Şehir magandaları araç içinden rastgele ateş etti... Dehşet saçtılar

Diyarbakır'da şehir magandaları sokakta adeta tehşet saçtı. Magandalar çevreye gelişi güzel ateş etti. 

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Metrelik Yol üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeyken etrafa tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Şehir magandaları olayın ardından kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Biri kalçasından diğeri de karnından yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra delil çalışması yaptı. Kurşunların park halindeki araçlara da isabet ettiği görülürken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:18
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