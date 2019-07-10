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Şehir içinde trafiği aksatanlar kameradan tespit edilecek

Eskişehir kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu alanlarda yapılan park ihlalleri ve ikinci sıra parklar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile takip edilerek sürücülere cezai işlem uygulanacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
Şehir içinde trafiği aksatanlar kameradan tespit edilecek

Eskişehir kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu alanlarda yapılan park ihlalleri ve ikinci sıra parklar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile takip edilerek sürücülere cezai işlem uygulanacak.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hatalı park eden ve trafik akışını aksatan sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezinde bulunan ana arter konumundaki trafik yoğunluğu yüksek caddeler üzerinde bazı sürücülerin park yasağı ihlali ve ikinci sırada park yapmaları nedeniyle trafik akışının aksadığı, bu durumun trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görülmektedir. İlimiz merkezinde trafik akışının sağlıklı işletilmesi, trafik güvenliğinin artırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Sakarya 1-Sakarya 2 Caddeleri, Sivrihisar 1 Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Üniversite Caddesi, Seylap Caddesi, İsmet İnönü 1-İsmet İnönü 2 Caddeleri, Yunus Emre Caddesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kullanılarak park yasağı ihlali yapan veya ikinci sırada park eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanacak. Trafikte yukarıda belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın park yasağı ihlallerine yönelik yapılacak olan trafik denetimleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
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