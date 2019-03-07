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Şehir içi ulaşımın kadın şoförleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüs kullanan ve metro sürücülüğü yapan kadınlar, performanslarıyla takdir topluyor - Otobüs şoförü Ayşen Akçay:- "Kendine güvenen, cesareti olan, hiçbir zaman panik yapmayan tüm kadınlara bu işi öneririm. İşimi çok seviyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine bu işi yapmak isterim. Çok şükür ki istediğim yerdeyim"- Vatman Zeynep Özbaşaran:- "Kadınlar bu işi erkek işi olarak görmesin. Ben 17 yıldır bu işi rahatlıkla yapabiliyorum. Kadınlar da çok rahat yapabilir, yeter ki istesinler"

07 Mart 2019 Perşembe 11:09
Şehir içi ulaşımın kadın şoförleri

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, otobüs şoförlüğü yapan ve metro sürücüsü (vatman) olan kadınlar, performanslarıyla takdir topluyor.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de (BURULAŞ) 869 otobüs şoförü içinde sadece 1 kadın çalışan bulunurken, 154 vatmanın ise 4'ü kadınlardan oluşuyor.

Kadın sürücüler, günde yaklaşık 500 bin yolcu taşıyan araçların kullanılmasında gösterdikleri performansla takdir topluyor.

BURULAŞ'ın tek kadın otobüs şoförü 42 yaşındaki Ayşen Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır büyük araç kullandığını, son bir yıldır da belediyede çalıştığını söyledi.

Evli ve 2 çocuk annesi Akçay, bugüne kadar kamyon, tır, otobüs, minibüs ve servis araçları kullandığını, en büyük hayalinin ise BURULAŞ'ta otobüs şoförlüğü yapmak olduğunu dile getirdi.

Bu hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Çok çaba gösterdim en büyük hayalimi gerçekleştirmek için. İki vardiya şeklinde çalışıyoruz. İlk zamanlar yolcular çok şaşırıyordu. Daha sonra yolcular da bu duruma alışıyor. Arada bir sohbet ediyoruz. Günde 7,5 saat çalışıyorum ama bu hattın uzunluğuna göre değişebiliyor. Kendine güvenen, cesareti olan, hiçbir zaman panik yapmayan tüm kadınlara bu işi öneririm. İşimi çok seviyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine bu işi yapmak isterim. Çok şükür ki istediğim yerdeyim."

Akçay, mesleğinde en büyük sıkıntıyı ise otobüs duraklarına park eden araçlardan yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 900 erkeğin arasında kadın olarak çalışmak önceleri zordu ama şimdi alıştım. İşin zorluğunu çabuk atlattım. Sadece yollarda, otobüs duraklarına park eden anlayışsız sürücülerden dolayı sıkıntılar yaşıyorum." diye konuştu.

- "Başka kadın şoförleri de aramızda görmek istiyoruz"

BURULAŞ'ta otobüs şoförü olarak görev yapan Kenan Aygün de yaklaşık 6 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayşen hanımla çalışmaktan çok mutluyuz. Bize abla, anne sevgisiyle yaklaşıyor. Biz de erkek şoförler olarak kendisini çok sevdik. Bursa halkının da kadın şoförün kıymetini bilmesini istiyoruz. Ayşen abla gibi başka kadın sürücüleri de aramız da görmek istiyoruz. Cesaret etsinler, 'olmaz' demesinler. Ayşen abla bunun mücadelesini verdi ve şimdi meyvesini yiyor."

- "Kadınlar her işi yapabilir"

Günde yaklaşık 300 bin yolcu taşıyan metrolardaki 4 kadın vatmandan biri olan Zeynep Özbaşaran da 17 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Evli ve bir çocuk annesi 41 yaşındaki Özbaşaran, 17 yıl önce BURULAŞ'ın sınavlarını kazanarak vatmanlığa adım attığını ifade ederek, "İşletmenin ilk kadın vatmanlarından biriyim. Uzun süreden beri aynı işi yaptığımız için erkeklerden bir farkımız yok, alıştık. Onlarla aynı işi yapıyoruz. İlk zamanlarda bizi görünce çok şaşıran oluyordu. Gelip tebrik edenler de oluyordu. Zaman içinde Bursa halkı da bize alıştı." diye konuştu.

Özbaşaran, kadınlara tavsiyede bulunarak, "Kadınlar bu işi erkek işi olarak görmesin. Ben 17 yıldır bu işi rahatlıkla yapabiliyorum. Kadınlar da çok rahat yapabilir, yeter ki istesinler." dedi.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. Bursa
  2. Dünya Kadınlar Günü
  3. vatman

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