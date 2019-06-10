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Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir ile rahatlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en büyük 10 yatırımı arasında sayılan ve bu yıl açılması hedeflenen Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir ile rahatlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en büyük 10 yatırımı arasında sayılan ve bu yıl açılması hedeflenen Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırması hedeflenen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay’ın da eşlik ettiği incelemede, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) süren asfalt uygulamalarını gözlemledi.


Aktaş, “Bursa’nın sağlığını yakından ilgilendiren yeni Şehir Hastanesi’nin ulaşım güzergâhlarında yapılan alt yapı çalışmalarını inceledik. Bu noktada yaklaşık 6500 metre mesafe söz konusu. Bu çalışmayla sadece Şehir Hastanesi değil, aynı zamanda Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ni de ciddi bir şekilde rahatlatmış olacağız. İlk etapta 3500 metrelik alanda yapılan çalışmalarda, 3 gidiş dönüş olacak şekilde bölünmüş yolda sıcak asfalt çalışmaları yılsonuna kadar tamamlanacak” diye konuştu.


Başkan Aktaş, bölgedeki tüm çalışmaları bizzat inceleyerek, “Altınşehir Kavşağı’ndan NOSAB Cevizli Cadde’ye kadar 1. etap 3500 metreden sonraki kısımlarda ise kamulaştırma işlemleri Emlâk İstimlâk Daire Başkanlığı’mız tarafından devam ediyor. Kamulaştırma çalışmalarının bitmesine paralel olarak da yaklaşık 6,5 - 7 km’lik bir hatla gayet güzel şekilde Şehir Hastanesi’ne ulaşılabilecek. Aynı zamanda NOSAB’daki ağır tonajlı araçların da şehir içine girmeden, Çevre Yolu’na sevki mümkün olacak” dedi.


Çalışmalar devam ediyor


İmar ve kamulaştırmalar yapıldıkça çalışmaların devam edeceğine işaret eden Başkan Alinur Aktaş, “Ulaşım master planımızda da belirttiğimiz konulardan bir tanesi bu yol. Aynı uygulamayı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi için de düşünüyoruz. Dolayısıyla biz şehir ulaşımına yoğunluk teşkil eden bütün unsurları da şehirden ayrıştırmak istiyoruz. Şu an zaten gidilen bir yolumuz var ama hem lâstikli sistem, hem de raylı sistemle ilgili çalışmalara da hummalı bir şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
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