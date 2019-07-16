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Şehir hastanesine ücretsiz servis

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçiş sürecinde vatandaşların mağdur olmaması maksadıyla Muradiye Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz servis uygulaması başlattı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:02
Şehir hastanesine ücretsiz servis

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçiş sürecinde vatandaşların mağdur olmaması maksadıyla Muradiye Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz servis uygulaması başlattı.


Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü başladı. Şehir Hastanesi’nde hasta kabulünün başlamasıyla birlikte Muradiye Devlet Hastanesi’nde de faaliyet durdu. Taşınma sürecinden haberdar olmayan veya önceden alınmış randevuları için Muradiye Devlet Hastanesi’ne gelen vatandaşların mağdur duruma düşmemesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye Devlet Hastanesi’nden Şehir Hastanesi’ne ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Sabah 08.00 akşam 17.00 saatlerinde arasında her yarım saatte bir kalkan servisler Cuma gününe kadar vatandaşları ücretsiz olarak Şehir Hastanesi’ne ulaştıracak. Uygulama Cuma günü akşamı son bulacak. Vatandaşlar Şehir Hastanesi’ne ulaşımlarını ise yeni devreye alınan H1, H2 ve H3 hatları ile kolaylıkla sağlayabilecekler.


Şehir Hastanesi için kurulan hatlar


H/1 Hattı Güzergahı: Barbaros Caddesi - Panayır Caddesi- İnönü Caddesi- Cumhuriyet Caddesi- Osmangazi Caddesi - Mustafa Karaer Caddesi- Terminal - Bursa Çevreyolu Caddesi - Emek İstasyonu- Korupark Kavşağı- Bursa Çevreyolu Caddesi - Bursa Şehir Hastanesi- Bursa Çevre Yolu Caddesi- İzmir Yolu Caddesi - Üniversite İstasyonu (Dönüş: Aynı güzergah)


Ücret: Tam 3,35 TL - İndirimli 2,70 TL - Öğrenci 2,20 TL


H/2 Hattı Güzergahı: Gidiş: Organize Sanayi İstasyonu - Emek İstasyonu - Bursa Çevre Yolu Caddesi - Bursa Şehir Hastanesi


Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi - Bursa Çevre Yolu Caddesi - Emek İstasyonu - Esentepe Kavşağı - Organize Sanayi İstasyonu


Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL


H/3 Hattı Güzergahı: Gidiş: Küçük Sanayi İstasyonu - İzmir Yolu Caddesi - Çalı Kavşağı - Uğur Mumcu Bulvarı - Özlüce Bulvarı - Çiçek Caddesi - Erdinç Sokak - Ceviz Caddesi - Göçmen Sokak - Çiftlik Caddesi - Gümüş Cadde - Bursa Şehir Hastanesi


Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi - Gümüş Cadde - Çiftlik Caddesi - Göçmen Sokak - Ceviz Cadde - Erdinç Sokak - Çiçek Caddesi - Özlüce Bulvarı - Uğur Mumcu Bulvarı - İzmir Yolu Caddesi - Küçük Sanayi İstasyonu


Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:02
  1. doğa

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