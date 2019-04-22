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Şehir Hastanesi’nde kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:05
Şehir Hastanesi’nde kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Kayseri Şehir Hastanesi FTR Spor Salonunda yapılan etkinliğeİl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü Celallettin Ekinci, Diş Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, hastane yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte Gönüllü gençlerden oluşan grup giydikleri süper kahraman kostümleri ve palyaço kıyafetleri ile çocuk poliklinikleri ve servislerin önünde mini club gösterileri yaparak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


Bando takımının çocukları karşılanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gündür. Çünkü ilk Büyük Millet Meclisi 1920 yılında bugün açıldı. Günün çok anlamlı başka bir özelliği daha vardır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan bugün Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Biz de Kayseri Şehir Hastanesi olarak, sağlık hizmeti almak için bize başvuran tüm çocukları kendi çocuklarımız gibi görmekteyiz. Hastane olarak güvenli sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp sosyal ve ruhsal yönden destek sağlamaktayız. Burada bulunma amacımız okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayamayan çocuklarımıza bu sevinci yaşatmaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi.


Kutlamalar çerçevesinde İstiklal Marşı Fatma Zehra Dülgeroğlu İlköğretim Okulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri Yasin Emir Kılıç ve Hatice Ela Kılıç okudu ve büyük alkış aldı. Adem Ocaktan’ın kuklalar ile dans şovu gerçekleştirmesi ile devam eden etkinlik, ipli kukla gösterisi, çocuklarla dans gösterisi, twister çuval ve halka atma yarışması, şişme oyun alanlarında oynanan oyunların ardından pamuk şekeri ve ikramlarla son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:05
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