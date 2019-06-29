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Şehir Hastanesi’nde 1 yılda 3 milyon poliklinik hastası tedavi edildi

En büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan ve 5 Mayıs 2018 de hizmete açılan Kayseri Şehir Hastanesi’nde 1 yılda 3 milyon hasta poliklinikte tedavi edildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
Şehir Hastanesi’nde 1 yılda 3 milyon poliklinik hastası tedavi edildi

En büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan ve 5 Mayıs 2018 de hizmete açılan Kayseri Şehir Hastanesi’nde 1 yılda 3 milyon hasta poliklinikte tedavi edildi. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Sağlık hizmetini Kayseri’de en üst noktaya ulaştıracağız” dedi.


Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, İHA’ya yaptığı açıklamada, hastanenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hastanede, 1 yıl içerisinde 3 milyon poliklinik hastası tedavi edildiğini kaydeden Çelik, “Kayseri Şehir Hastanesi 2018 Mayıs ayı itibariyle açılmıştı ancak taşınma sürecimiz yaklaşık 2 ay kadar sürdü. 1 Temmuz 2018 itibariyle tüm bölümlerimizi taşımıştık. Bu süreç içerisinde yeni bir hastane olduğundan bazı sorunlarımız olmasına rağmen gayret sarf ettik. Bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes el birliği içerisinde yeni hastanenin biran önce en iyi şekilde halkımıza hizmet vermesi için uğraştı. Neticede de büyük bir ivme yakaladık. Rakamlara baktığımızda bu gerçeğin nasıl yansıdığını görüyoruz. 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon poliklinik hastası tedavi etmişiz. Yaklaşık 600 bin civarında acil girişi olmuş, 80 binde hasta yatışını yakalamışız. Doluluk oranımız yüzde 76 seviyesinde, yoğun bakımlarda bu ara yüzde 100 civarında. 80 bin civarında ameliyat sayımız var, 10 binin üzerinde de doğum gerçekleştirmişiz. Kalite göstergemizi gösteren en iyi artış doğum sayısındaki artıştır. Eski hastanede günde yaklaşık 28 doğum olurken burada ortalama 35 doğumu yakaladık. Rekor sayımızda 48’dir. Bu vatandaşımızın hastanemize gösterdiği teveccühten kaynaklanıyor. Servislerimizin rahat ve güzel olması, tek hasta odalarının olması ve tabi ki hekim ve hemşire arkadaşlarımızın üstün gayretleri ve hizmetleri yakalamamıza vesile oluyor” ifadelerini kullandı.


Kayseri’de sağlık hizmetini en üst noktaya çıkaracaklarını kaydeden Prof. Dr. Çelik, “Bundan sonraki amacımız sağlık hizmetini daha ileriye taşımaktır. Amaçlarımızın arasında ilk başta böbrek nakli var. Sağlık turizmine hızlı bir geçiş yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz 4-5 kliniğimizde öncelikli olarak bazı hizmetlerimiz olacak. Onları yurt dışındaki hastalarımıza sunmak istiyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bunları tamamladıktan sonra sağlık hizmetini Kayseri’de en üst noktaya ulaştıracağımızdan eminim. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ekip olarak 1 yıl içerisinde 3 milyon gibi hastaya ulaşmak büyük bir başarı diye düşünüyorum. Bakanlığımıza bize verdikleri destekten ve verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza çok daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olsunlar. Mutlaka eksikliklerimiz var ama bunları ilerde mutlaka tamamlayacağız. Bazı şeyler yavaş gerçekleşiyor. Hekim ve hemşire yetiştirmek kolay değil. Bunların yetişmesi belirli süre gerektiriyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
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