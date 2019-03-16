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"Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede, hastanın artık oradan sevk edilmediği, fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:39
"Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede, hastanın artık oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak." dedi.

Koca, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Daha sonra Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Koca, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Koca, esnaf ziyaretinde her girdikleri mağazada ikramlarla karşılaştıklarını söyledi.

"Afyonkarahisar'ın tabii ki lokumu, helvası ve sucuğunun tadı için çok şeyler söylenebilir." diyen Koca, "Fakat, tatlıdan da uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'nin en iyi sucuğu Afyonkarahisar ve Kayseri'de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Koca, daha sonra Sinanpaşa ilçesindeki 50 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmayı kendilerine hedef koyduklarını vurguladı.

Sağlık sisteminin her geçen gün dünyada önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Koca, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemlerden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz." diye konuştu.

"Afyonkarahisar'ın özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak tematik sağlık bilimleri üniversitesinin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum." diyen Koca, şunları kaydetti:

"Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun. Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada biliyorsunuz 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede, hastanın artık oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak."

Şehir hastanelerinin hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacağını vurgulayan Koca, "Bugün 50 yataklı, 15 diyaliz ünitesi ve 4 yoğun bakımı olan bir hastanenin temelini atmak için bir aradayız. Burada esas yapmak istediğimiz özellikle Sinanpaşalı kardeşlerimize sağlık hizmetini bulundukları ilçede verebilir olmak." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:39
  1. esnaf ziyareti
  2. hastane açılışı
  3. Sağlık Bakanı

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