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"Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı bir yapıda konumlandırıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz"

12 Temmuz 2019 Cuma 14:14
"Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı bir yapıda konumlandırıyoruz"

BURSA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile hasta sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin lokasyonu, doğal kaynakları ve rehabilitasyon imkanlarıyla bundan sonraki süreçte sağlık turizminden daha ciddi bir pay alacağına inandığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde Bursa'ya yapılan 45 milyar liralık yatırımın 2 milyar liraya yakınının sağlık alanında olduğunu belirten Koca, "Şehir hastanemizin toplam yatırımı 2,3 milyar lira gibi değere ulaştı. Şehir hastanemizin bundan sonraki süreçte Bursa'da sağlığın üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve hem fiziki yapısıyla hem branş çeşitliliğiyle hem teknolojik yapısıyla özellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın-doğum çocuk, psikiyatri, fizik tedavi gibi branş hastaneleriyle bölgenin sağlık üssü olabilecek bir hastanemiz." ifadelerini kullandı.

- "Yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hizmet verecek"

Koca, 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak Bursa Şehir Hastanesinin, Güney Marmara'da yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hizmet vereceğini aktardı.

Şehir hastanelerini sağlığın geldiği en üst noktada konumlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa'daki şehir hastanesi bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece bütün disiplinleriyle yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Bu arada, taşınmasını düşündüğümüz diğer hastanelerimizle ilgili de altını özellikle çizerek söylemek istiyorum; biz o yerleri de gerekli tadilat ve restorasyon ihtiyaçlarını tamamlayarak önümüzdeki dönemde yine sağlık ve sağlık eğitimi amaçlı kullanacağız."

Koca, Bursa Şehir Hastanesinin, Türkiye Genom ve Türkiye Kansergen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir sağlık kuruluşu olarak da konumlandırıldığını kaydetti.

Valilik ziyaretinde Koca'ya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

Bakan Koca, daha sonra cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:14
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. Şehir Hastaneleri

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