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‘Şehir Eşleştirme’ projesi başlangıç toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı’na ’Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’ ile yaptığı başvuru sonrası hibe almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesi, projenin başlangıç toplantısına ev sahipliği yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 19:28
‘Şehir Eşleştirme’ projesi başlangıç toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı’na ’Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’ ile yaptığı başvuru sonrası hibe almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesi, projenin başlangıç toplantısına ev sahipliği yaptı.


Kuşadası Belediyesi, Sinaia Belediyesi, Aydın Turizm Rehberleri Odası (ATRO), Kuşadası Otelciler Derneği(KODER) ortaklığında yürütülecek olan proje 11 ay sürecek. Proje başlangıç toplantısı 14 Şubat 2019 tarihinde Kuşadası’nda yapıldı. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, AB Başkanlığı’ndan AB Uzmanı Ceyhan Çiçek,Belediye Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dr. Ayşe Şerifoğlu, Proje Etüd Müdürü Sibel Filiz Sirer, Mali Hizmetler Müdürü Pınar Ühelge, Proje Asistanı Deniz Özdek, Şehir Eşleştirme Uzmanı Duygu Dalgıç, ATRO Başkanı Ozan Sayın, KODER Başkanı Tacettin Özden,Sinaia Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Irina Avramescu, Proje Asistanı Aurelia-Lucia Nedelcu, Kuşadası ve Sinaia Belediyelerinden temsilciler katıldı.


Açılışta konuşan AB koordinatörü Ceyhan Çiçek, proje kapsamındaki 200 başvurudan 23’üne 120-130 bin Euro arasında destek verdiklerini söyledi. 125 bin 447,87 Euro hibe almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesinin ortak olduğu bu projenin kurum ve paydaş odaklı olmasının önemli olduğuna değinen Çiçek, STK’ların bu proje içerisinde olmasından ve paydaşların sahiplenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.


Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı konuşmasına proje ile ilgili bilgi vererek başladı. Kuşadası’nın Kardeş Şehir ilişkilerine çok önem verdiğini belirten Kayalı, daha önce Marl Belediyesi’yle ortak olarak hayata geçirilen Erdoğan Öven Engelliler Köyü projesinin dünyada tek olduğunu söyledi. Kuşadası ve Sinaia okulları arasında daha önce ortak olarak hayata geçirilen ve gençlerin yer aldığı “Kartanesi Denizyıldızı İle Buluşuyor” projesinin ulaştığı başarıya değinen Kayalı, diğer Kardeş Şehir’lerle yapılmış ortak çalışmaları örnek vererek, bu projenin ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacağını ve artık bu ilişkilerin somut çıktılarının görüleceğini ifade etti. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Kayalı, projenin amacına ulaşmasını temenni etti.


Şehir Eşleştirme Uzmanı Duygu Dalgıç, Şehir Eşleştirme projelerinin, şehir ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Dalgıç, Kardeş Şehir Sinaia ile sürdürebilir turizm için bir yol haritası çıkarılacağını, projenin belediyeler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile katılımcı yaklaşımla hazırlanacağını ifade etti. Bu projenin kurumlar arasında iletişimi güçlendireceğini, ortak projeler üretilmesine altyapı hazırlayacağını belirten Dalgıç, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle, Türkiye’deki ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurulmasında rol oynayacak olan projenin kapasite geliştirerek bundan sonraki projelerde hibe alınmasını kolaylaştıracağını söyledi. Dalgıç, “Şehirden Şehire İşbirliği” (C2C Cooperation) yaklaşımıyla, sürdürülebilir şehir ilişkilerinin yeni bir boyuta taşınacağını ve STK’ların bir araya gelerek şehir ilişkilerinde önemli roller üstleneceğini belirtti.


Kültürel varlığın korunması, çevre sorunları, sosyal kalkınma, sürdürülebilir turizm, şehirler arası sürdürülebilir işbirliği, tarımsal kalkınma ve cinsiyet eşitliği gibi konuların üzerinde durulabilecek olan proje, aynı zamanda Söke ve Cluj Belediyeleri arasında da imzalanacak olan bir “İyiniyet Beyanı”nın imzalanmasınaöncülük yapacak ve bu şehirlerin gelecekteki ilişkilerinin geliştirilmesine de ön ayak olacak.


Projenin temel amaçları, Kuşadası Belediyesi ve Sinaia Belediyesi ile kentteki paydaşların “kardeş-şehir” ve “uluslararası işbirliği” konusunda yönetim ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, Kardeş Şehir İşbirliği sürecine ilgili kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımının sağlanması ve Kuşadası Sinaia arasında “Şehirden-Şehire İşbirliği(C2C Cooperation)” yaklaşımı kullanılarak “Sürdürülebilir Turizm” temalı işbirliği programı hazırlanması olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:28
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