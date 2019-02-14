Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği’nin (AB) ’Şehir Eşleştirme Hibe Programı’ kapsamında Yunanistan’ın Parga Belediyesi ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ’Şehir Eşleştirme Hibe Programı’ kapsamındaoluşturulan ’Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi’nin tanıtım toplantısında ErdemliBelediye Başkanı Mükerrem Tollu, Yunanistan’ın Delta ve Parga Belediyesi ile AtinaÇevre Koruma Derneği işbirliğinde sürecek projenin protokolünü imzaladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe nüfusunun 140 bin civarında olduğunu,yaz döneminde bu rakamın 650-700 binlere çıktığını belirterek, "Parga Belediyesi ile ABprojesi kapsamında iş birliği yaptık. Proje, özellikle turizm sektöründeki işletmeçalışanlarının eğitilmesine yönelik" dedi.

Proje sorumlusu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, Türkiye ve AB arasında ’Şehir Eşleştirme Hibe Programı’ kapsamında oluşturulan ’Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi’nde üniversitenin de yer aldığını söyledi.

Proje kapsamında, turizm sektöründeki personelin eğitilmesinin sağlanacağını belirtenYağcı, "Ülkemize gelen turist sayısı ile elde edilen gelirin artırılması için bizler deüzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu gelirden ve turist sayısından Erdemli’nin daha fazlapay alması için bu tür projelere ihtiyaç var. Proje ile sektör çalışanlarının eğitimisağlanacak" ifadelerini kullandı.

Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas da Mersin’in ve Erdemli’nin tarihi ve turistikzenginliğini yakından gördüklerini belirterek, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda iş birliğiyapmak istediklerini söyledi.

Tanıtım toplantısının ardından Yunanlı konuklar Erdemli’nin tarihi ve turistik yerlerinigezdi. Özellikle Kızkalesi’ne hayran kaldıklarını belirten Yunanlı heyet, Erdemli’ye en kısazamanda tekrar geleceklerini söylediler.