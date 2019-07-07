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Şehir eşkiyaları trafikte dehşet saçtı

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı. Sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıktı.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:23

Olay, E-5 Otoyolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.

Şikayetçi oldu

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.

 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ismailismail4 dk önce
    yaptiklari pisligi tek kurusuna kadar ödetirler buna..iyiki kaydada almislar.vay hayvanoglu hayvan vayyyyyy
  • ŞEREFSİZ SEN NASIL BİR İTSİN ŞEREFSİZ SEN NASIL BİR İTSİN 18 dk önce
    BUNUN ... CUMHURİYET TARİHİNE ENBÜYÜK CEZASINI KESİN

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