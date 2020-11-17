Sokağa çıkma yasağı olan iller | Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. Bilik Kurulu 16 Kasım Pazartesi günü toplandı ve alınacak önlemlerle ilgili tavsiye kararları aldı. Alınan bu kararlar bugün gerçekleşecek Kabine Toplantı’snda değerlendirilecek. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? | Şehir dışına çıkmak yasak mı? | Şehirlerarası ulaşım durduruldu mu?

Şehir dışına çıkmak yasak mı? | Şehirlerarası ulaşım yasaklandı mı?

Bilim Kurulu’nun sokağa çıkma, okulların açılmaması, şehirlerarası ulaşım kısıtlaması, eğlence mekanlarının kapatılması, restoran ve kafelerin paket servis dışında hizmet vermemesi gibi tavsiyelerde bulunduğu ileri sürüldü.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında kararlara ilişkin konuştu. Özlü, "Herkes işine gücüne ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa yine çıkacak ama sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. Yani keyfi lüzumsuz vakit geçirmek için eğlenmek için eş dostla buluşmak için bir araya gelmek için sokağa çıkmak bence şu anda doğru değil bunu mutlaka kısıtlamalıyız. Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor" dedi.