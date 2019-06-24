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Şehir askerin ailesine şehadet belgesi verildi

22 Kasım 2006 tarihinde Diyarbakır’da şehit olan Jandarma Er Mehmet Akar’ın (20) Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ailesine ’Şehadet Belgesi’ verildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
Şehir askerin ailesine şehadet belgesi verildi

22 Kasım 2006 tarihinde Diyarbakır’da şehit olan Jandarma Er Mehmet Akar’ın (20) Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ailesine ’Şehadet Belgesi’ verildi.


Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Taşköprü bölgesinde, 14 Kasım 2006 tarihinde icra edilen operasyon esnasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra 22 Kasım 2006 tarihinde şehit olan Jandarma Er Mehmet Akar’ın ailesine Çaycuma Kaymakamlığında ’Şehadet Belgesi’ verildi.


Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Fahri Semiz ve Çaycuma Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen’in de bulunduğu protokol tarafından Jandarma Er Mehmet Akar’ın ailesine ’Şehadet Belgesi’ takdim edildi. Kaymakam Keçeli belgeyi takdim ederken aileye başsağlığı ve sabırlar dileyerek, "Vatani görevini yaparken askerlerimiz ya kaza anında yada bir çatışmada şahadete erebiliyor. Şehitlerimize baktığımıza hepsi yaşantı itibari ile doğru, dürüst, temiz gençlerimiz oluyor. Şehit ailelerimizde o makama yakışır ailelerimiz oluyor. Gönül isterdi ki hiç olmasın ama şehitlik çok yüce bir mertebe. Peygambere komşu olacak makama erişmiş oluyorlar. Gencimiz yanlış bir iş yaparken ya da bir kazada da vefat edebilirdi. O zaman acıya katlanılması daha zor olurdu. Şehitliğin toplumumuzda ve dinimizdeki yerine baktığımızda çok yüce makamdalar. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.


ŞehitAkar’ın ailesi ‘Şehadet Belgesi’ni teslim eden Kaymakam Keçeli ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
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