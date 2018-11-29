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Şehidin vasiyetinin yerine getirilmesine Bağdat yönetimi izin vermiyor!

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın “Telafer’e kreş yapılsın” vasiyeti Irak hükümetindeki bazı çevrelerin engellemesi yüzünden 10 aydır yerine getirilemiyor. Türkiye, arsa da bulduğu okul için iki ayrı proje hazırlamasına rağmen inşaat için henüz gerekli izinleri alamadı.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:49
Şehidin vasiyetinin yerine getirilmesine Bağdat yönetimi izin vermiyor!

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın "Telafer’e kreş yapılsın" vasiyeti Irak hükümetindeki bazı çevrelerin engellemesi yüzünden 10 aydır yerine getirilemiyor. Türkiye, arsa da bulduğu okul için iki ayrı proje hazırlamasına rağmen inşaat için henüz gerekli izinleri alamadı.

Erdoğan talimat vermişti

Haberin basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, ilgili birimlere talimat vererek şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi talimatını vermişti. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları da şehidin son arzusu için harekete geçtiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın talimatının hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği harekete geçerek Irak makamları nezdinde girişimlerde bulundu. Telafer'de vasiyetin yerine getirileceği arsa bile hazırlandı. Ancak ocak ayından bu yana devam eden tüm girişimlere rağmen Bağdat bürokrasisi bir türlü aşılamadı. Irak Bakanlar Kurulu gerekli onayı verip Telafer'deki yetkililere göndermediği için projeye başlanamadı. Projenin Bağdat siyasetinde bulunan birtakım kişilerce engellenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Projeyi, 12 Mayıs'ta Irak'ta gerçekleşen parlamento seçimleri sonrası uzun süre kurulamayan hükümet süreci de etkiledi.

Büyükelçi takipte

Konuya ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, vasiyetin yerine getirilmesi için girişimleri sürdürdüklerini söyledi. Bürokraside bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve aşılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Yıldız, Telafer halkının böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Bağdat'tan cevap bekliyoruz" dedi. Irak'ta tamamı Türkmen olan Telafer şehrinde yaşayan halk, şehidin vasiyetini yakından takip ediyor. Telaferliler şehit Özalkan'ı, "İsmini okullara değil kalplere diktik, seni asla unutmayacağız" sözleriyle anıyor. Şehidin Telafer ve Türkmenlere karşı gösterdiği duyarlılıktan sonra Irak Türkleri birçok tören düzenleyerek anma etkinliklerinde bulundu. Türkmenler anaokulu açılması sürecinin gecikmesinden ötürü üzüntülerini bildiriyor.

Türkiye her şeyi yaptı

Kerküklü Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Telafer'e anaokulu projesinde gecikmenin Bağdat'taki birtakım yöneticilerden kaynaklandığını dile getirdi. Bazı siyasetçilerin projeye sıcak bakmadığını iddia eden Yavuzaslan, "Bürokratik engeller öne sürüldü. Şehidimizin vasiyeti Telafer halkında büyük bir mutluluk oluşturmuştu. Özellikle Türkmenler çocuklarına yönelik hayata geçirilecek olan projeye tam destek verdi. Proje ocak ayından beri bekleniyor, üzerinden 10 ay geçti. Açıkçası Türkmenler projenin gerçekleşmemesi sonrası hayal kırıklığına uğradı. Oysa Türkiye, Irak içerisinde yapılması gereken tüm başvuruları yerine getirmiş durumda" şeklinde konuştu. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 07:49
  1. Musa Özalkan
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. şehit
  4. Telafer

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