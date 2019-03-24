Şehidin Tokat’taki baba ocağına acı haber ulaştı Şırnak Silopi’de askerleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un acı haberi memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine ulaştı.

Şırnak Silopi’de askerleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un acı haberi memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine ulaştı.

Silopi-Cizre Karayolu Cizre çıkışında meydana gelen kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken 20 asker ise yaralandı. Şehidin acı haberi memleketi Tokat’ın Turhal ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan ailesine Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz tarafından verildi.Şehidin babası Gazi Uygun ile annesi Yüksel Uygun acı haberler gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Türk Bayrağı asıldı. Baba Uygun, evlerinin altına bulunan bir kahvehanede taziyeleri kabul etti. Şehidin iki erkek kardeşi olduğu, yaklaşık 1 yıldır görev yapan Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un geçici görevle İstanbul’dan Şırnak’a görevlendirildiği öğrenildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi akşam saatlerinde hava yolu ile Tokat’a geleceği, pazartesi günü Turhal ilçesinde öğle namazına müteakiben toprağa verilecek.

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