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Şehidin tabutunu meslektaşları omuzladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy beldesi Jandarma Karakol Komutanlığında görevli olan ve İl Jandarma Komutanlığında fiziki yeterlilik sınavı sonrası kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın’ın naaşı, askeri törenin ardından meslektaşlarının omzunda memleketi Konya’ya uğurlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:26
Şehidin tabutunu meslektaşları omuzladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy beldesi Jandarma Karakol Komutanlığında görevli olan ve İl Jandarma Komutanlığında fiziki yeterlilik sınavı sonrası kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın’ın naaşı, askeri törenin ardından meslektaşlarının omzunda memleketi Konya’ya uğurlandı.


Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında göreli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın, sabah saatlerinde fiziki yeterlilik testi sonrası kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan uzman çavuş yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü.



Askeri tören düzenlendi


Şehit Uzman Çavuş Erdem Aydın için Düzce İl Jandarma Komutanlığında askeri tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, askeri erkan, Düzce protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Erdem Aydın’ın naaşı hayatını kaybettiği hastaneden kortej eşliğinde İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Şehidin cenazesi okunan duaların ardından askeri helikopterle memleketi Konya’ya uğurlandı. Şehit Erdem Aydın’ın eşi Selcan Aydın ayakta durmakta güçlük çekti.


Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem Aydın’ın cenazesi Konya’da toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:26
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