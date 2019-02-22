Şehit gencin son sözleri darbeci hakimi yerin dibine soktu!

Darbeci katil Sisi'nin katliamları Mısır'da devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti. Ancak Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları geçtiğimiz günlerde infaz edildi.

"Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler"

İdam edilenler arasında bulunan Mahmud el Ahmedi'nin, mahkeme salonunda sarfettiği son sözleri ortaya çıktı. "Suçunu itiraf ettin" diyen hakime, zindanlarda yaşadıkları ağır işkenceleri anlatan Ahmedi, "Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 kişiye Enver Sedat'ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler" dedi.

İdam edilenlerden biri de, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha Vehdan... Ahmed Vahden, darbe mahkemelerinde eşinin kendisine yeni doğan ve hiç görmediği çocuğunun diş çıkarmasını salonda gösterdiği anlarla akıllara kazınmıştı.

Ahmed Taha Vehdan, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed...