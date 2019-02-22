0553 313 94 23

Şehit gencin son sözleri darbeci hakimi yerin dibine soktu!

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla idama mahkum edilen 9 genç geçtiğimiz günlerde şehit edildi. İdam edilenlerden olan Mahmud el Ahmedi'nin mahkeme salonunda söylediği son sözleri ortaya çıktı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:24

Darbeci katil Sisi'nin katliamları Mısır'da devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti. Ancak Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları geçtiğimiz günlerde infaz edildi.

"Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler"

İdam edilenler arasında bulunan Mahmud el Ahmedi'nin, mahkeme salonunda  sarfettiği son sözleri ortaya çıktı. "Suçunu itiraf ettin" diyen hakime, zindanlarda yaşadıkları ağır işkenceleri anlatan Ahmedi, "Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 kişiye Enver Sedat'ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler" dedi.

İdam edilenlerden biri de, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha Vehdan... Ahmed Vahden, darbe mahkemelerinde eşinin kendisine yeni doğan ve hiç görmediği çocuğunun diş çıkarmasını salonda gösterdiği anlarla akıllara kazınmıştı.

Ahmed Taha Vehdan, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:24
  1. Mahmud el Ahmedi
  2. Mısır
  3. darbe
  4. idam

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    ALLAHIM SEN BU İNSANLARI CENNETİNE KOY YARABBİM NE İNSAFSIZLIK NE KAFİRLİK BU ZULÜM YAPANLARIN YANINA KAR KALACAĞINIMI ZANNEDİYORLAR BU KAFİRLER VE KAFİRE KÖLE OLANLAR ALLAHIM BU KAFİR MÜSLÜMAN DÜŞMANI DEVLETLERİN VE OYUNCAKLARINI ELİNE DÜŞÜRME ALLAHIM BU MÜBAREK CUMA GÜNÜN YÜZÜSÜHÜRMETİNE MÜSLÜMAN ALEMİNE VE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE SEN YARDIM EYLE AMİN.
  • Gurbetçi Gurbetçi 1 sa önce
    Yarabbi iyiki cehennemi yarattın yaşasın zalimler için cehennem dünyadaki bu firavunlarin saltanatı tez zamanda biter insaallah
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Allah rahmet eylesin, şehadetleri mübarek olsun. Herkese şehitlik nasip olmaz ne mutlu onlara. Rabbim mazlumların yardımcısı olsun. ABD-BATI kuklası münafıklarıda yerin dibine batırsın.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Allah, Seni Kahretsin Sinsi SİSİ.
  • MülayimMülayim1 sa önce
    Zalimler için yaşasın cehennem. Allah Şehidlerin şefaatine nail olmayı nasip eylesin bizlere
  • murat bozkurtmurat bozkurt1 sa önce
    Allahın gazabı üstünüze olsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ölü bulunan 20 yıllık imam ve eşi toprağa verildi
  1. Ölü bulunan 20 yıllık imam ve eşi..
  2. HDP'li Pekgözegü Meclis Başkanı adayı..
  3. Mustafa Destici: Türkiye, ABD ile..
  4. Mersin Büyükşehir Belediyespor,..
  5. Fransız mutfağı 150 ülkede tanıtılacak
  6. STK’lardan Mısır’daki idamlara tepki
  7. Alaşehirlilere iki bakandan iki ayrı..
  8. Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Türkiye..
  9. Vali Su, Ampute Futbol Takımının..
  10. Bakan Yardımcısı Aksu’dan Kayseri’ye..
  11. AK Parti'nin Meclis adayı başvuru yaptı
  12. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu..
  13. Kürespor 18 haftadır puanla tanışamadı
  14. Okuma yazmadan önce kodlama öğretecekler
  15. CHP'de bir istifa daha!
  16. Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist..
  17. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı..
  18. Judo: Düsseldorf Grand Slam
  19. Konyaspor’da Yatabare sakatlandı
  20. Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
  21. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
  22. “Clapper sinema ve televizyon..
  23. Yaya geçidinde halay çektiler
  24. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
  25. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
  26. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
  27. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
  28. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
  29. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
  30. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

Günün Karikatürü

22 Şubat 2019
Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...