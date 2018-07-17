Şehidin oğullarına makam araçlı sünnet düğünü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın makam aracı, şehit polis memuru Battal Yıldız’ın oğulları Hasan İlyas ve Mehmet Ali’nin sünnet arabası oldu.

Şehit Yıldız’ın oğulları Hasan İlyas ve Mehmet Ali için Akşehir ilçesinde sünnet düğünü yapıldı. İlçe merkezindeki Şehit Nebi Arslan Öğretmen Evi’ndeki yemek ikramından sonra mevlit okutuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın makam aracının süslenerek sünnet arabası olarak kullanıldığı düğünde, polis araçları ile davetlilerin araçlarının katılımıyla düğün konvoyu yapıldı.

Düğün konvoyu, ilçe merkezindeki turunun ardından Akşehir Şehitliği’ne geldi. Burada şehitin çocukları, babalarının kabrini ziyaret etti.

'İSTEĞİN GERÇEKLEŞTİ'

Gözyaşı döken şehidin eşi Emine Yıldız, “İsteğin gerçekleşti, çocuklarını sana getirdim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” diyerek ağladı.

Düğün törenine, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti ve MHP Akşehir ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Polis memuru Battal Yıldız, 16 Temmuz 2017’de İstanbul’da hırsızlık yapan şüphelilerle girdiği çatışmada şehit edilmiş, zanlı Hikmet S. tutuklanmıştı.