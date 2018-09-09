Şehidin oğlu sünnet kıyafeti giyemedi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 9 gün önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci (39) ve Ankara'da sünnet edilen oğlu Aytuğ (8) için mevlit düzenlendi. Kendisi için alınan sünnet kıyafetlerini giymeyen Aytuğ, mevlide askeri kamuflajla katıldı.

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'yi 31 Ağustos günü uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehidin cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verilirken, oğlu Aytuğ'un 8 Eylül'deki sünnet düğünü için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Şehit Dökmeci’nin, oğlu için sünnet davetiyesi bastırdığı ortaya çıkmıştı.

SÜNNET KIYAFETİ GİYMEK İSTEMEDİ

Dökmeci ailesi, acı haber üzerine düğünü iptal etti. Şehidin oğlu Aytuğ ise sünnet olduktan sonra özel kıyafet giymek istemediğini söyledi. Dün iptal edilen düğün yerine bugün şehit Dökmeci ve oğlu için Mamak ilçesine bağlı Araplar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde mevlit okutuldu. Şehidin oğlu Aytuğ Dökmeci, buradaki programa askeri kamuflajla katıldı. Programa ayrıca şehit Dökmeci'nin silah arkadaşları ve yakınları ile askeri personel katıldı. Programa katılanlar, şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin eski eşi Semiha Ataman'a taziyede bulundu.