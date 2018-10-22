Şehidin memleketi belirlendi
Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kasap'ın Van Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.22 Ekim 2018 Pazartesi 21:10
Aileye acı haber ilçe İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Şehit Uzman Onbaşı Sedat kasap'ın baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
KAYNAK: DHA
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