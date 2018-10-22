Şehidin memleketi belirlendi

Aileye acı haber ilçe İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Uzman Onbaşı Sedat kasap'ın baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

KAYNAK: DHA