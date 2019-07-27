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Şehidin kız kardeşinin “İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürekleri dağladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:31
Şehidin kız kardeşinin “İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürekleri dağladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin kız kardeşi Nida Yıldız’ın (21), “O benim canım, ciğerimdi. Dik duruyorum, üzülüyorum sadece. İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürekleri dağladı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Harekatı’yla koordineli olaran Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonda, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bölücü terör örgütünce yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27) şehit düştü. Şehit Yıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda düzenlenen uğurlama törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla memleketi Adana’ya uğurlandı.


Şehidin acı haberi ise Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evleneceği öğrenilen şehidin merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına da Türk bayrağı asıldı. Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız’ı şehit eden 4 teröristle girilen çatışmada biri çatışma bölgesinde, diğer 3’ü ise hava destekli harekatla etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yere bırakılmadı.


Şehidin memleketine getirilen naaşı, cenaze töreni için Sabancı Merkez Camii’ne getirildi. Bu sırada fenalaşan şehidin annesi Şenay Yıldız’a 112 Acil ekipleri müdahale etti. Şehidin annesi yapılan müdahalenin ardından töre alanına geri döndü. Şehidin musalla taşına konan tabutuna sarılan kız kardeşi Nida Yıldız’ın (21) sözleri ise yürek dağladı. Çevresindekilerin dik durmasını söylediği Nida Yıldız’ın, “O benim canım ciğerimdi. Zaten dik duruyorum. Üzülüyorum sadece. İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürek yaktı.


Şehidin nişanlısı Feraye Altaylı’nın ise dirayetli duruşu dikkat çekti. Şehidin silah arkadaşları da tabutun önüne gelerek selam verdikten sonra saygı duruşunda bulundu.


Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, omuzlanarak top arabasına taşındı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, toprağa verilmek üzere Bozcalar Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü.


Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü, şehidin yakınları, sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:31
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