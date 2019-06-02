0553 313 94 23

Şehidin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca’nın cenaze töreninde kız kardeşinin "4 aydır yüzüne hasret kaldım, onu son bir kez öpeyim" diye ağıt yakması herkesi ağlattı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:30
Şehidin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca’nın cenaze töreninde kız kardeşinin "4 aydır yüzüne hasret kaldım, onu son bir kez öpeyim" diye ağıt yakması herkesi ağlattı.


Çukurca ilçesine bağlı Aslan Kapanı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle 1 Haziran günü çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) şehit oldu. Şehidin naaşı Hakkari’de düzenlenen törenin ardından uçakla Adana’ya getirildi. Buradan baba ocağına götürülen şehidin naaşı daha sonra Sabancı Merkez Camisi’ne getirildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında şehidin naaşının getirilmesi sırasında anne Makbule ve babası Muharrem Sanca ile şehidin 9 kardeşi gözyaşlarına boğuldu.


Anneyi AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu teskin etmeye çalıştı. Şehit babasını ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş teskin etti. Şehidin kız kardeşi "Onun yüzüne 4 aydır hasretim bırakın göreyim" diye yetkililere yalvardı. Kadın askerler şehidin kız kardeşini sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra şehidin cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda top arabasına getirildi. Burada şehidin erkek ve kız kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu öptü. Bir kız kardeşinin "Ne olur onu son bir kez öpeyim" diyerek tabuta sarılıp öpmesi herkesin yüreğini dağladı.


Daha sonra şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliğine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa kararı
    1. SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa..
    2. Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım..
    3. Bayramda sağlıklı beslenme önerileri
    4. Korkuteli KaymakamıÇimşit’ten..
    5. Jandarmadan bayram öncesi eş zamanlı..
    6. Van’da 12 bin paket kaçak sigara ele..
    7. Ahmet Serçe: “Bayramda birlik ve..
    8. Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan..
    9. Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları..
    10. Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların..
    11. Mersin Barosu yönetimi, hayvan bakım..
    12. Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma..
    13. VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı’nda da..
    14. Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna..
    15. ’Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesi..
    16. Tırmanma yarışları Kartepe’de büyük..
    17. Gebze’deki 7 katlı otopark yükseliyor
    18. Irak, İran’ın saldırmazlık paktı..
    19. Başkan Altay: "Ramazan Bayramımız..
    20. Başkan Hürriyet, vatandaşlarla..
    21. Simav şehidini ebediyete uğurladı
    22. Milletvekili Kirazoğlu, Ramazan..
    23. Her gün 10 bin kişiye ‘Tarsus mektubu’..
    24. Mobil trafoya el konuldu! "Vatandaşlar..
    25. Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu..
    26. Merakla beklenen an! 10 milyonuncu..
    27. İngiliz fitnesi, Kadir Gecesi’nde..
    28. Adeta isyan etti: Türkiye'de..
    29. Musfafa Destici'den sert sözler: Hepsi..
    30. Gerçek bir olay! Kimin derdi ahiret..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür