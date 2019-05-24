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Şehidin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Alanyalı Jandarma Komando Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin ailesini sevindirdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:14
Şehidin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Alanyalı Jandarma Komando Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin ailesini sevindirdi.



İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ’ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu’nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde “Amed” eyaleti “Görese” alan sorumlusu ‘Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın şehit olduğu, aynı operasyonda Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.



“Çocuğumun kanı yerde kalmamıştır”


Şehit Fatih Uysal’ın babası Mustafa Uysal, düzenlenen operasyonlardan son derece memnun olduklarını aktardı. Baba Uysal, ”Ben bu olan operasyonlardan son derece memnun kalıyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmamıştır, devletimize çok teşekkür ediyorum. Şehit babası olarak değil de bir vatandaş olarak düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Her ne kadar devletimizin terörle etkin mücadele etmiş olsa da bazı eksiklerin olduğu düşünüyorum. Bu sadece benim düşüncem” dedi.



“Bu terör olayları da mutlaka bir gün bitecektir”


Terör yasasının acilen Türkiye’de çıkması gerektiğini savunan Uysal, ”Ülkemizde terör yasasının acilen çıkması şart diye düşünüyorum. Bu konuyu bakanlarımıza da iletmiştim. Böyle çıktığı zaman halk oyuna sunabilirsiniz. Halk bunu yüzde 80-90 oranında seve seve kabul eder. Bunun içinde en önemlisi idam yasasının olması, belki Avrupa uyum yasalarına ters tepki olabilir ama bizim güvenliğimizi Avrupa sağlamıyor. Bizim güvenliğimizi kendi güvenlik güçlerimiz sağlıyor. Sağ olsun var olsunlar Allah ellerine ayaklarına dert vermesin. Allah devlete ve millette güç versin. Belki biz görmeyiz ama bu terör olayları da mutlaka bir gün bitecektir. Devletimizin etkin mücadelesinden ayrıca memnunum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 19:14
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