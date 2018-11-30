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Şehidin ismi okulda yaşatılacak

Elazığ'da, Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'nın roketatarlı saldırısı sonucunda bir okul önünde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in adının verildiği okulun açılışı için tören düzenlendi

30 Kasım 2018 Cuma 18:24
Şehidin ismi okulda yaşatılacak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'nın roketatarlı saldırısında bir okul önünde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in isminin verildiği okulunun açılışı törenle yapıldı.

Derik ilçesindeki bir okulun önünde 30 Kasım 2015'te askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı sonucunda şehit olan Aydemir'in adının verildiği İmam Hatip Ortaokulunun açılışı için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta konuşan şehidin annesi Aynur Aydemir, oğlunun 3 yıl önce Derik'te böyle bir okul önünde şehit olduğunu anımsattı.

Aydemir, "Şehitler, bize bu vatanı, şanlı bayrağı emanet edip aramızdan ayrıldı. Bizlerin hep beraber bu kutsal emanetlere sahip çıkmamız ve bu bayrağı şerefle taşımamız gerekiyor." dedi.

Şehit oğlunun şehadetinin yıl dönümünde isminin bir okula verilmesi dolayısıyla gururlu olduğunu aktaran anne Aydemir, acılarının büyük, bu acı ile yaşamanın ise çok zor olduğunu belirtti.

Aynur Aydemir, şöyle konuştu:

"Ama siz öğretmenler, anneler ve babalar, çocuklarımıza Türk olmayı, Türk gibi yaşamayı, Türk olarak ölmeyi öğrettiğiniz, devletimiz, askerimiz ve polisimiz terör konusunda ne kadar dik ve kararlı bir şekilde mücadeleye devam ettiği sürece bu bize çok büyük bir teselli olacaktır. Acımız bir nebze de olsa dinecektir. Tek çocuğumuz vatan için şehit oldu. Kadere bakın ki bugün oğlumun şehadetinin yıl dönümü. Ben de oğlumun ismini alan bir okulun açılışındayım. Çok güzel bir duygu. Bu okulda dilerim vatanını, milletini seven çok güzel evlatlar yetişecek."

Okul müdürü Cevdet Yanılmaz da okula kahraman bir şehidin isminin verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yanılmaz, "Şehit Sezer Aydemir'in gerek şehadeti bir okul savunması esnasına denk gelmesi, gerekse değerli annesi ve babasının izzetli duruşu bu okulun açılışından itibaren bizleri manen etkilemiştir. Sevgili yavrularımız, her birimiz vatanımız, ülkemiz ve dinimiz için birer vatanın bekçileri olacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:24
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