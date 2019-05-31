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Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serhan Has’ın ismi Şırnak Gazipaşa Ortaokulunda yapılan bir kütüphaneye verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:21
Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serhan Has’ın ismi Şırnak Gazipaşa Ortaokulunda yapılan bir kütüphaneye verildi.


Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Projesi kapsamında, Şırnak Gazipaşa Ortaokulunda açılan kütüphaneye, 2015 yılında Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde düzenlenen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has’ın ismi verildi.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has adına hazırlanan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka kesti.


Kurdele kesimi sırasında konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “2015 yılında çukur ve barikat terörü ile birlikte mücadele esnasında şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has’ın ismini ebedileştirmek için Gazipaşa Ortaokulunda şehidimiz adına bir kütüphane açıldı ve bu gün hizmete sunmuş olduk. Başka şehitlerimiz adına da birçok okulumuzda kütüphane hizmete sunmuş olduk. Biz bugün rahat yaşayabiliyorsak, rahat rahat nefes alabiliyorsak, bu şehitlerimizin son nefesini bizim için vermelerin sonucudur. Onlar vatanımızın birliği ve bütünlüğü için, milletimizin namusu için, dinimiz için, bayrağımız ve ezanımız için gözlerini hiç kırpmadan canlarını feda ettiler. Şehadet mertebesine ulaştılar. Bize düşen onları hayırla ve dua ile yad etmektir. Onların mirasına sahip çıkmak ve onlara mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimize ve gençlerimize bu bilinci vereceğiz. Ben şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu eserin buraya kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.


Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Projesinin Şırnak temsilcisi Fadime Yıkılmaz Dağaşan da “Bugün burada 28’inci yaşayan şehit kütüphanesini kurmak için bulunduk. Biz Şırnak’ta her şehidin her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik. Gençlik ve Spor Bakanlığından olurunu aldıktan sonra biz kütüphane oluşturmaya başladık. Bugün Şırnak’ta 6’ncı kütüphanemizi açtık. Şehitlerimizin anısını yaşatmak için biz sadece okyanusta bir damlayız. Sizlerde evinizde tozlu raflarda bulunan kitaplarınızı Yaşayan şehit kütüphaneleri için başlarsanız çok seviniriz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:21
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