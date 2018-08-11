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Şehit polisin intikamı, meslektaşlarına böyle duyuruldu!

Geçtiğimiz günlerde, Hakkari'de polis Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden teröristler imha edilmişti. Şehit polisin faillerinin öldürülmesi meslektaşlarına telsiz anonsu ile işte böyle duyuruldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:52

Hakkari'de 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu. 

Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 polisin yaralanmasına neden olan 2 PKK'lı terörist, jandarma özel harekat ile polis özel harekat ekiplerinin ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist,sığındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Operasyon, şehidin meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyurularak 'şehidin kanı yerde kalmadı' dendi. Anonsta, “Sayın 3310'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu şehit olan şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp intikamları alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:52
  1. şehit polis
  2. intikam
  3. Hakkari
  4. terörle mücadele

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  • hüseyinhüseyin2 sa önce
    Elhamdulillah şehidimizin kanı yerde kalmamıştır,Rabbi, bu emperyalist maşalarını kahru perişan etsin
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