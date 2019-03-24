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Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi

Şırnak Silopi’de askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un naaşı memleketi Tokat’a getirildi.

24 Mart 2019 Pazar 17:59
Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi

Şırnak Silopi’de askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un naaşı memleketi Tokat’a getirildi.


Silopi-Cizre Karayolu Cizre çıkışında meydana gelen kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken 20 asker ise yaralanmıştı. Kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un naaşı askeri uçakla Tokat Hava Limanına getirildi. Şehidin babası Gazi Uygun, metanetini korumaya çalıştığı cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Askerlerin omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı ambulansa konuldu. Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi pazartesi günü öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.


Hava limanında düzenlenen askeri törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:59
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