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Şehidin cenazesi Çankırı’da

Fırat Kalkanı operasyonu esnasında meydana gelen saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı’ya getirildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 04:48
Şehidin cenazesi Çankırı’da

Fırat Kalkanı operasyonu esnasında meydana gelen saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı’ya getirildi.



Suriye’nin Azez şehrinde meydana gelen saldırı sonucu ağır yaralanan ve hayatını kaybeden Çankırılı Sözleşmeli Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.



Havayoluyla getirilen şehidin naaşı Çankırı Devlet Hastanesinde yakınları tarafından karşılandı.



Şehit 01.01.1993 doğumlu Çankırı Kızılırmak İlçesi Güneykışla köyüne kayıtlı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 04:48
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