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Şehidin babası Süleyman Soylu'ya sarılıp intikam istedi!

Adıyaman'da dün şehit düşen 4 asker için düzenlenen törende şehidin babası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sarılarak intikamlarının alınmasını istedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:41
Şehidin babası Süleyman Soylu'ya sarılıp intikam istedi!

Önceki gün mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe veren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonları sürdüren güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Kaçan PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) zırhlı Kobra tipi aracın Dağ Kuyucak-Derinsu arasındaki yoldan geçişi sırasında patlatıldı. Patlamanın etkisiyle araçta bulunan Jandarma Özel Harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. 

Zırhlı araçta bulunan ve ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek ise olay yerinde bulunan Jandarma İstihbarat Şubesine ait sivil araç ile hastaneye sevk edilmek üzere Kuyucak köyü istikametine doğru yola çıktı. Operasyonda tıkama görevi yapan güvenlik korucuları sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, sivil araca ateş açması sonucu ‘dost ateşiyle’ kazaen Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek şehit düştü. EYP’nin patlatılması ve ‘dost ateşi’ ile toplam 6 asker ise yaralandı. Yaralıların Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor. 

SOYLU'DAN İNTİKAMLARININ ALINMASINI İSTEDİLER

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından bölgede operasyonlar sürerken, şehitler için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da katıldı. Süleyman Soylu, şehit yakınlarına sarılarak onların üzüntülerine ortak oldu. Şehit yakınları İçişleri Bakanı Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istedi. 

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy törende yaptığı konuşmada, şehitlerin kanın yerde kalmayacağını belirtti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:41
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