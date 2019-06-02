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Şehidin baba ocağında acı bekleyiş

Iğdır’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un naaşı helallik alınmak üzere Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi.

02 Haziran 2019 Pazar 12:57
Şehidin baba ocağında acı bekleyiş

Iğdır’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un naaşı helallik alınmak üzere Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi.


Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un cenazesi, dün gece askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Çubuk’un cenazesi öğle saatlerinde Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde baba ocağına getirilerek burada toplanan akraba ve yakınlarından helallik alındı. Baba Lokman Çubuk, oğlunun cenazesini torunlarını ve 12 yaşındaki diğer oğlu Kadir’i kucağına alıp beklerken, “Oğlumun intikamını torunlarım alacak” ifadelerini kullandı. Büyük üzüntü yaşadığı görülen şehidin kardeşi Kadir de, ‘abimin intikamı alınacak’ diyerek hainlere mesajını verdi. Anne Selma Çubuk’un da gözyaşları içerisinde ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, öğle namazını müteakip Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:57
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