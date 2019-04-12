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Şehidin arkadaşının isteği kabul edildi

Hakkari’de 2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen J.

12 Nisan 2019 Cuma 10:03
Şehidin arkadaşının isteği kabul edildi

Hakkari’de 2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen J.Kd.Üst. Çvş İbrahim Betin’in isminin Çifte Pınarlar Parkı’na verilmesi için yapılan başvuru Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce kabul edildi.


Kargı’da 2014-2016 yılları arasında görev yapan J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin, 2016 yılında tayininin çıkmasıyla birlikte Hakkari’de görevine başladı. Çukurca-Hakkari Karayolu’nda terör örgütü PKK mensuplarının yol kontrolü yapan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin ve 7 arkadaşı şehit oldu. 25 asker ise yaralandı.


J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin’in Kargı’daki arkadaşı Hakan Akça, şehidin ilçede görev yaptığı dönemde birlikte devamlı gittikleri İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Çifte Pınarlar Parkı’na adının verilmesi için girişimlerde bulundu.


J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin ile birlikte haftanın çoğu günü bu parka gittiklerini belirten şehidin arkadaşı Hakan Akça, "Arkadaşım J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin Kargı’da görev yaparken boş zamanlarımızda sürekli bu parka gelirdik. Burada otururken huzur bulduğunu söyler, sohbet ederdik. Şehit olmasının ardından bu parka adının verilmesi için ilk olarak ailesi ile görüştüm. Onlar da sevindiler. Ailesiyle birlikte dilekçe yazarak Karayolları’na müracaat ettik. Müracaatımız uygun görülerek kabul edildi ve şehidimizin ismi paraka verilerek, ‘’Çiftepınarlar Şehit İbrahim Betin Dinlenme Parkı’’ tabelası Karayollarınca asıldı. İnşallah bundan sonra şehidimizin ismi burada yaşatılacak" dedi.


Şehidin ailesiyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Hakan Akça, şehit ailesini şehidin görev yaptığı yeri ve ilçeyi gezdirmek için ilçeye davet ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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