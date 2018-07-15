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Şehidin anneannesi yürekleri dağladı: Oğlum bak kim gelmiş...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'daki mezarı başında gözyaşı döken anneannesi Semiye Özentüfekçi, "Oğlum bak kim gelmiş, herkes senin için bugün buraya gelmiş." sözleriyle yürekleri dağladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:25
Şehidin anneannesi yürekleri dağladı: Oğlum bak kim gelmiş...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'daki mezarı başında, hain kalkışmanın ikinci yılında da hüzün vardı.

Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende 15 Temmuz vesilesiyle tüm şehitler için dua okundu ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Vali Karaloğlu şehit yakınlarına ve özellikle Kılınç ailesine başsağlığında bulundu.

'OĞLUM BAK KİM GELMİŞ'

Anne Kılınç oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Anneanne Semiye Özentüfekçi'nin, "Oğlum bak kim gelmiş, herkes senin için bugün buraya gelmiş." diye ağlaması törene katılanları hüzünlendirdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:25
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. 15 temmuz şehitleri

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