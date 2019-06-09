0553 313 94 23

Şehidin anne ve babası, oğullarının görev yerinde gözyaşlarıyla gezdi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Okan Dinçer’in anne ve babası, oğullarının görev yaptığı tabur komutanlığını ziyaret etti.

09 Haziran 2019 Pazar 11:44
Şehidin anne ve babası, oğullarının görev yerinde gözyaşlarıyla gezdi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Okan Dinçer’in anne ve babası, oğullarının görev yaptığı tabur komutanlığını ziyaret etti.


Balıkesir’den Batman’ın Sason ilçesine gelen şehit uzman çavuş Okan Dinçer’in babası Tezcan Dinçer ve annesi Arife Dinçer, çocuklarının 2014 yılında göreve ilk başladığı Batman’ın Sason ilçesi 7. Jandarma Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, askeri birlikte yattığı koğuş, yemek yediği yemekhane ve çalışma yerlerini gezerek görev arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sason İlçe Jandarma Tabur Komutanlığına, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi rehberliğinde gelen acılı aile, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve şehit Okan Dinçer’in görev arkadaşları tarafından karşılandı. Tabur Komutanı Mehmet Kahya rehberliğinde taburu gezen Dinçer ailesi, oğlunun daha önce kullandığı yerlerde görev arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü.


Oğullarının görev yaptığı yerleri gözyaşlarıyla gezen acılı anne ve babaya oğlunun görev arkadaşları tarafından bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ziyarette gösterilen ilgi ve alakadan memnun olduğunu belirten Dinçer ailesi, Tabur Komutanı Mehmet Kahya ve oğullarının görev arkadaşlarına gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı sarılarak teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram tebriği ile hapse düştü
    1. Bayram tebriği ile hapse düştü
    2. (Özel) Beşiktaş’ta kadına çarpan..
    3. Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    4. Yavru karaca zirai ilaçlardan..
    5. Duyun artık bu sesi ve rezalet bitsin!..
    6. Türkiye'den çıkan gemi İsrail..
    7. Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın..
    8. Can dostlarımız unutulmadı
    9. İmamoğlu'nun skandal sözlerinden sonra..
    10. Çocuklarınıza sağlıklı içecekler..
    11. Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor
    12. ABD'de Trump ve Pentagon arasında isim..
    13. İş dünyasının temsilcileri konuştu:..
    14. Van Kalesi’nin güneyinde ot yangını
    15. Yaralı ördeğin imdadına zabıta..
    16. EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha
    17. Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı
    18. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli..
    19. (Özel) 200 binlik ilçe 2 milyona..
    20. Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında..
    21. Belgrad Ormanları’na atlı koruma
    22. Trafik polisleri uyarı levhasına..
    23. TBMM başkanından Osman Zolan’a ziyaret
    24. ’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener..
    25. Garam masala nedir? Nelerde kullanılır?
    26. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    27. Şehidin anne ve babası, oğullarının..
    28. Dişi kırıldı, hayatının şokunu yaşadı!..
    29. Porsuk Çayı'nda balık tutma yarışı
    30. Afyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde..
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"