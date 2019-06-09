Şehidin anne ve babası, oğullarının görev yerinde gözyaşlarıyla gezdi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Okan Dinçer’in anne ve babası, oğullarının görev yaptığı tabur komutanlığını ziyaret etti.

Balıkesir’den Batman’ın Sason ilçesine gelen şehit uzman çavuş Okan Dinçer’in babası Tezcan Dinçer ve annesi Arife Dinçer, çocuklarının 2014 yılında göreve ilk başladığı Batman’ın Sason ilçesi 7. Jandarma Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, askeri birlikte yattığı koğuş, yemek yediği yemekhane ve çalışma yerlerini gezerek görev arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sason İlçe Jandarma Tabur Komutanlığına, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi rehberliğinde gelen acılı aile, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve şehit Okan Dinçer’in görev arkadaşları tarafından karşılandı. Tabur Komutanı Mehmet Kahya rehberliğinde taburu gezen Dinçer ailesi, oğlunun daha önce kullandığı yerlerde görev arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Oğullarının görev yaptığı yerleri gözyaşlarıyla gezen acılı anne ve babaya oğlunun görev arkadaşları tarafından bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ziyarette gösterilen ilgi ve alakadan memnun olduğunu belirten Dinçer ailesi, Tabur Komutanı Mehmet Kahya ve oğullarının görev arkadaşlarına gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı sarılarak teşekkür etti.