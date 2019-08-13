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Kalp krizinden yaşamını yitiren polis 1 yıl sonra şehit sayıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedepolis memuru Turan Sütçü 1 yıl sonra şehit sayıldı. Açılan davayı kazanan ailesi, Turan Sütçü'nün şehit sayılmasının gururunu yaşadıklarını açıkladı.

13 Ağustos 2019 Salı 14:00
Kalp krizinden yaşamını yitiren polis 1 yıl sonra şehit sayıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde, Akhisar ilçesindeki programı için Şehzadeler ilçesinden takviye olarak gidip, görev alan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Turan Sütçü, aynı gece Şehit Öztürk Polis Merkezi'ndeki görevine devam etti.

Ertesi gün saat 02.00'de kalp krizi geçiren Sütçü, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan polis memuru Sütçü, daha sonra sevk edildiği Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne by-pass oldu.

Ameliyatın ardından 17 gün yoğun bakımda kalan Sütçü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen resmi törenle toprağa verilen polis memuru Sütçü, resmi olarak şehit sayılmadı.

Mahkemeden karar çıktı

İlknur Sütçü (40), eşi Turan Sütçü'nün şehit sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nce açılan davada, polis memuru Turan Sütçü'nün, 17 Haziran 2019 itibarıyla şehit sayılmasına yönelik karar verildi.

Karar sonrası büyük sevinç yaşadığını anlatan şehit polis Şehit Sütçü'nün annesi Demire Sütçü (71), "Oğlum şehitliği hak etmişti. Bize şehit sayılmadığı bildirildiğinde çok üzülmüştük; ama 1 yıl sonra verilen kararla çok sevindik. Oğluma 'şehit' unvanı verildi. Onun kaderinde şehitlik varmış. Rabbim onun mekanını cennet eylesin" dedi.

'Acı bir gurur'

İlknur Sütçü de mahkeme kararıyla eşine 1 yıl sonra şehitlik unvanı verilmesiyle adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Hukuka ve devletimize inancımızı hiçbir zaman kaybetmemiştik. Adalet tecelli ederek bizleri bir nebze olsun sevindirdi. Şu an eşimin onuruyla birlikte yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyorum. Tabi ki çok acı bir gurur; ama bir ömür taşımaya değer bir gurur. Bizlere bu gururu yaşatanlardan Allah razı olsun. Şehidimizin emaneti 2 kız çocuğumuz var. Bize düşen görev, onları en iyi şekilde büyüterek, vatanına, milletine bağlı bireyler olmasını sağlamak. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:00
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Manisa Devlet Hastanesi
  4. Turan Sütçü
  5. Merkez Efendi Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • YuhhhYuhhh1 sa önce
    Şehit ne demek bilen varmı. Akp bizi ne hale getirdin. Maaşlı mahkeme kararlı şehit mi o lur. Yuh ki yuh

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