Şehidin adının verildiği okulun öğrencilerinden vefa örneği

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Mustafa Çiğiloğlu'nun adının verildiği okulda eğitim gören öğrenciler şehidin mezarını ziyaret edip, şehidin annesi ve eşine harçlıklarıyla aldıkları Türk bayrağını hediye etti.



Şırnak'ta 12 Mayıs 2006'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çiğiloğlu'nun adı, ilçedeki bir fen lisesine verildi. Lisenin öğrencileri, okullarına adı verilen Çiğiloğlu'nu anma adına şehidin ailesiyle birlikte mezarını ziyaret etti.

Mezarı temizleyen öğrenciler, daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu, şehit için dua etti. Öğrenciler şehidin annesi Esme ve eşi Mediha Çiğiloğlu'nun elini öpüp, harçlıklarıyla aldıkları Türk bayrağını aileye hediye etti.

Okul müdürü Halil İbrahim Tamer, yaptığı açıklamada, şehit Mustafa Çiğiloğlu'nun adının okullarına verilmesinden dolayı gurur duyduklarını ve adını en güzel şekilde yaşatacaklarını söyledi.

Vatanı için hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Tamer, "Öğrencilerin öğrenim gördükleri okula adının verildiği şehidi tanıması ve şehitlik kavramı bilincini kazanmaları amacıyla yapılan programda emeği geçenleri kutluyorum. Şehidimizin isim okulumuzda yaşayacak. Gurur duyduk, onur duyduk. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Bedirhan Karacaoğlu da Çiğiloğlu'nu rahmet andıklarını belirtti.



Şehidin annesi Esme Çiğiloğlu, oğlunun mezarını ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin." ifadesini kullandı.

Mediha Çiğiloğlu ise "Öğrencilerimize, öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür ediyoruz. Eşimin adını okula verdiler. Çok mutlu olduk, onur duyduk. Kur'an-ı Kerim okudular, dua ettiler. Çok memnun olduk." dedi.