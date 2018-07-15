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Şehidin adı yeni doğan yeğenine 'şehitlikte' verildi

İstanbul'da, 2016 yılında Beşiktaş'taki çevik kuvvet polislerini hedef alan terör saldırısında şehit düşen Yasin İke'nin adı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan şehitlik ziyareti sırasında, 2 haftalık yeğenine verildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:32
Şehidin adı yeni doğan yeğenine 'şehitlikte' verildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Asri Mezarlık Polis Şehitliğinde düzenlenen programa katılan Yasin İke'nin yakınları, yeni doğan bebeklerini de şehitliğe getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, çevik kuvvet polislerini hedef alan terör saldırısında şehit düşen Yasin İke'nin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi.

Aile, Taner Yıldız'dan, Yasin İke'nin adını, yeni doğan yeğenine mezarı başında vermesini rica etti. Bu isteği geri çevirmeyen Yıldız, kucağına aldığı ve kulağına ezan okuduğu bebeği, İl Müftüsü Şahin Güven'e verdi. İl Müftüsü Şahin Güven, şehidin ismini çocuğun kulağına söyleyerek dua etti.

Taner Yıldız, "Bir Yasinimizi şehit verdik ama bu Yasinimizi şehit vermeyecek bir ülkeyi Allah'ım nasip etsin. Çocuğumuza hayırlı ömürler versin." dedi.

Yıldız, daha sonra aileye nazar duasının da yazılı olduğu altın hediye etti.

Polis Şehitliğinde düzenlenen programa Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke de katıldı.

Protokol üyeleri, Kayseri Garnizon Şehitliğini de ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerinde dua okudu.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:32
  1. Kayseri
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. Yasin İke

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