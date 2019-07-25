Şehidin adı okulda yaşatılacak
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanJandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin adı bir ilkokula verildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanJandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin adı bir ilkokula verildi.
Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, Yenişehir Mahallesi Muhtarı Durdu Çetin’in girişimiyle şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin adı, memleketi Hatay’ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesinde yaptırılan ilkokula verildi.
Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde eğitime açılacak.
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