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Şehidimizin naaşı Isparta'ya getirildi

Batman'ın Gerçüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrası şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'ya getirildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:23
Şehidimizin naaşı Isparta'ya getirildi

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'ya getirildi.

Askeri uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen cenazeyi, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan Hekim ve yakınları ile Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun ve vatandaşlar karşıladı.

Şehit Hekim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze aracına konularak Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Burada şehit için dua edildi.

Hekim'in 5 ay önce evlendiği, bir ay önce düğün yaptığı ve eşiyle Batman'da yaşadığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, yarın cuma namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:23
  1. Isparta
  2. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim
  3. Batman

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