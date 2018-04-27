Halisdemir'in kardeşinden Sözcü'ye tokat gibi cevap!

YENİAKİT.COM.TR / DETAY 15 Temmuz'un kahramanlarından şehidimiz Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran’daki seçimlerde AK Parti’den aday adayı oldu.

SÖZCÜ'DEN TUHAF İDDİA

Oysa ki FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasında Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmek isteyen darbeci hain General Semih Terzi'yi alnından ortasından vurarak öldüren ve sürecin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in ailesi hakkında geçtiğimiz yıllarda Sözcü gazetesi tuhaf bir iddia ortaya atmıştı. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk tarafından hazırlanan bir haberde, Ömer Halisdemir ve ailesinin CHP'li olduğu, kahraman şehidimizin ailesinin kendilerine yapılan yardımları kabul etmeyerek, krediyle ev aldığı iddia edildi.

AİLE YALANLAMIŞTI

Sözcü'nün "Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesi CHP'li çıktı" haberi saatler geçmeden, şehidin amca oğlu tarafından yalanlanmıştı.

Halisdemir'in amca oğlu, "Rahmetli Amcam Ömer Halisdemir hakkında CHP'li olduğu yönünde haberler çıkmış, bu durum ablamı yani rahmetli abimin eşini, çocukları ve direkt ailesini bizleri büyük oranda üzmüştür. Şundan çıkar sağlayan insanların varlığından soğumuş durumdayız artık. Bizim ailemizin CHP ile uzaktan yakından bir alakası yok. Biz Müslüman insanlarız doğruyu yanlışı tartar kime oy vereceğimizi iyi biliriz" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZCÜ’YE TOKAT GİBİ BİR CEVAP DAHA

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir ve ailesine CHP’li oldukları iftirasını atan Sözcü gazetesine bir tokat da şehidimizi kardeşi Soner Halisdemir’den geldi. Halisdemir 24 Haziran’da seçimlerde AK Parti’den aday adayı olarak abisinin ve ailesinin tarafını belli etmiş oldu. Şehidimiz üzerinden prim yapmaya çalışanların ise yalanları ellerinde patlamış oldu.

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