"Şehide saygısızlık yapıldı, beni üzen bu"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırıya ilişkin, "Şehide saygısızlık yapıldı, şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı doğru dürüst. Beni üzen budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, şehit Yener Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diledi.

Çubuk ilçesinde düzenlenen törende yaşananlara en çok üzülenlerden birinin şehidin ailesinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şehit ailesinin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Saldıranların şehide de namaza da inanca da saygısı yoktur. Bunların hiçbirisi gerçek anlamda samimi Müslüman da değil. Şehidin cenazesine katıldık, namaz kıldırmadılar. Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı, siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Saldıranlara söylemek isterim, asla unutmasınlar ben bir Mehmetçik babasıyım, onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu, bizim şiarımızdır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afrin'de şehitlerimiz var bizim. Biz, hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık.

Şehit şehittir, başımızın üstünde yeri vardır ve şehit 82 milyonun onurudur ve gururumuzdur. Biz, böyle biliriz, böyle anlarız, böyle düşünürüz ve böyle davranırız biz. Bizim hedefimiz, ilkemiz budur. Biz bu ülkeyi nasıl kurduk, nasıl inşa ettik? Bu ülkenin temellerinde, harcında on binlerce, yüz binlerce şehidimizin acısı, kanı, gözyaşı vardır. Siz, hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz? Dönüp hep beraber sormak zorudayız."

- "Dışarıdan gelenlerin tezgahı"

"Ben saldırıya uğradım diye asla üzülmedim çünkü hakkı, hukuku ve adaleti savunanlar, tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır ama biz ne olursa olsun, feriştahları da gelse hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı. Beni üzen budur. Baba, anne, yakınlar, köylü acılı. O köyde oturanların hiçbirisinin kabahatı ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır bu ama bu tezgahlar bizi yıldıramaz ne yaparlarsa yapsınlar. Bir şeyi daha söylemek isterim, benim için darağaçları kurdular, benim için her türlü tehdidi yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, 82 milyon vatandaşıma söz veriyorum, bir canım var, bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için, bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa, o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz, bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Bu saldırının sebebi ne biliyor musunuz? İlk kez CHP, bu ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti, ilk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir araya geldiler ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Bundan rahatsızlık duyuyorlar, bu rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 'Acaba biz saldırırsak, Kılıçdaroğlu bundan vazgeçer mi?' diye düşünüyorlar. Ne yapasanız yapın, asla vazgeçmeyeceğiz."

Birlikte mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum, ülkenin her karışında bahar olacak."

- "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk"

"Baharı getireceğiz" dediğinde, "Ne baharı, olamaz, yapamazsın" dendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki insanlara, onların hoşgörüsüne, ferasetine güvendiğini vurguladı.

Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını, her çocuğun mutlu olmasını, her evde huzurun ve bereketin bulunmasını, her gencin iş sahibi olmasını istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, alınterinin, emeğin yüceliğini bildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ve kurtuluşundaki değerlere sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk." dedi.

(Bitti)