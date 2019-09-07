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ŞEGAFED'den Diyarbakır annelerine destek

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu:- "Bu ülke için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimiz, yüreği evlat acısıyla yanan şehit ailelerimiz ile ŞEGAFED olarak en kıymetli varlıkları için her şeyi göze alarak 'evlat nöbeti' tutan bu anneleri tüm varlığımızla destekliyoruz"

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:27
ŞEGAFED'den Diyarbakır annelerine destek

İSTANBUL (AA) - Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED), çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdi.

ŞEGAFED'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu hatırlatıldı.

Türk milletinin tarihi boyunca bağımsız yaşadığı, hak ve özgürlükleri için savaştığı, bu uğurda birçok şehit verdiği belirtilen açıklamada, son yıllarda ülke üzerinde oynanan kirli oyunların artarak devam ettiği aktarıldı.

Milli varlık ve bütünlüğü hedef alan iç ve dış mihraklar, terör örgütleri ile taşeron örgütlerin cirit attığına işaret edilen açıklamada, "Devletimizin bunlara karşı kararlılıkla yürütmekte olduğu mücadele ve operasyonların kısa zamanda kesin sonuç vereceği ve nihai zaferin yine Türk milletinin olacağına inancımız tamdır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimizin terör örgütlerinin inlerine kadar girerek devam ettirdikleri başarılı operasyonlar neticesinde örgütün yurt içinde kendilerine yandaş temin etmekte zorlandığı ve bitme noktasına geldiği anlaşılmış, örgüt tarafından yapılan baskı ve zulme bölge halkının 'artık yeter' dediği görülmüştür. Bu durum, evlatlarının kimler tarafından kandırıldığını iyi bilen ve Diyarbakır'da parti önünde evlatlarına kavuşmayı bekleyen annelerin oturma eylemiyle gün gibi aşikar hale gelmiştir. Bu ülke için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimiz, yüreği evlat acısıyla yanan şehit ailelerimiz ile ŞEGAFED olarak en kıymetli varlıkları için her şeyi göze alarak 'evlat nöbeti' tutan bu anneleri tüm varlığımızla destekliyoruz."



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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:27
  1. destek
  2. Diyarbakır anneleri
  3. Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED)

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