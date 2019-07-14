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Şeftali bahçeleri kontrol altında tutuluyor

Aydın’da 25 bin 037 ton şeftali üretimi yapılırken, Şeftali Entegre Mücadele projesi kapsamında zararlılar ile mücadele devam ediyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:33
Şeftali bahçeleri kontrol altında tutuluyor

Aydın’da 25 bin 037 ton şeftali üretimi yapılırken, Şeftali Entegre Mücadele projesi kapsamında zararlılar ile mücadele devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programınagöre 1200 dekarda planlanan ŞeftaliEntegre Mücadele proje çalışmaları, Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi’nde 21 üretici ile 63 bahçede 1216 dekarlık proje alanında yürütülüyor.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Entegre mücadele projelerinin amacı İl ve İlçe Müdürlüğündeki teknik elemanlar ile proje dâhilindeki üreticilerin koordineli olarak çalışmalarını sağlamak ve en az girdi ile yüksek verimli, kaliteli ve kalıntısız ürün üretmelerini gerçekleştirmektir. Ayrıca üreticilerin tarımsal faaliyetlerde bulunurken yeni teknikleri kullanmalarını, hastalık ve zararlıları tanımalarını ve bunların mücadele zamanlarını öğrenerek kendi bahçelerinin danışmanı haline gelmeleri amaçlanmıştır. Proje süresince şeftali bahçelerinde görülen başta yaprak bitleri, doğu meyve güvesi, şeftali filiz güvesi, kabuklu bitler, yaprak kıvırcıklığı ve külleme hastalığı ile sezon süresince karşılaşabilecekleri diğer şeftali hastalık ve zararlıların kontrolleri yapılmaktadır. Böylece zararlıların mevsim içindeki ilk çıkışları ve mücadele sezonu boyunca oluşan populasyon yoğunlukları fenoloji ile uyumlu olacak şekilde izlenerek, üreticilere mücadeleye başlama, devam etme ve son verme zamanları konularında bilgiler verilmektedir. Ayrıca bahçelere asılan şeftali filiz güvesi ( Anarsia lineatella) ve doğu meyve güvesi ( Cydia molesta ) , Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) zararlılarının monitör tuzakları da asılarak populasyon takip çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan uygulamalarda öncelikle kültürel önlemler, biyolojik ve biyoteknik mücadele önerilmekte olup son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulmaktadır. Proje bahçeleri erkenci ve orta geçci eşitlerden kurulu olup fenoljik dönemleri farklı zamanlara geldiğinden yapılan gerek yetiştiricilik gerekse zirai mücadele çalışmaları farklı tarihleri kapsamaktadır. Erkenci çeşitlerden kurulu olan entegre bahçelerimizde ilk hasat 15 Mayıs 2018 tarihinde başlamış olup diğer çeşitlerdedehasat devam etmektedir. Genel olarak devam eden bahçe kontrollerine yetiştirme sezonu süresince devam edilecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:33
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