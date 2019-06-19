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Şeflerden 3 kilometre uzunluğunda pasta denemesi

İzmir Kültürpark'ta 27-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Pastacılık Festivali'nde bin pasta şefi, 3 kilometre uzunluğunda pasta yapmayı deneyecek- Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice:- "İzmir'i gastronomi alanında dünya markası yapacağız"

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:43
Şeflerden 3 kilometre uzunluğunda pasta denemesi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenecek Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali - PASTART İZMİR kapsamında, bin pasta şefinin 3 kilometre uzunluğunda pasta yaparak rekor kırmayı deneyecekleri belirtildi.

Kültürpark'ta 27-29 Eylül arasında düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı İzmir Sanat'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yaptığı konuşmada, 20 ülkeden yaklaşık 500 firmanın katılımıyla dünya çapında bir organizasyon düzenleyeceklerini belirtti.

Tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölye etkinliklerinin yer alacağı festival kapsamında, bin pasta şefinin 3 kilometre uzunluğunda bir festival pastası yapacağını aktaran Yenice, bu pastayla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türk mutfağının en güçlü olduğu alanlardan birinin unlu mamullerdeki lezzet zenginliği olduğuna işaret eden Yenice, "Dünya genelinde ekonomik değeri 65 milyar dolara ulaşan sektörümüzün artık ihracata yönelen bir vizyona sahip olması gerekiyor. İzmir'in bu konuda en uygun il olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yenice, festival ile dünya mutfak organizasyonları listesine üst sıralardan girmeyi ve 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "İzmir'i gastronomi alanında dünya markası yapacağız." diye konuştu.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan da pastacılık sektörünün Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini, sektör adına Türkiye'deki en büyük organizasyona imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen de festivaldeki yeme içme yelpazesinin unlu mamullerin tümünü kapsayacağını ifade ederek, "Pastacılar, lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, şekerciler, dondurmacılar, börekçiler ve gözlemeciler... Hepimiz burada olacağız. İnanıyorum ki İzmir yeni bir markaya kavuşacak." diye konuştu.

Esen, festivalin her günü ziyaretçilere 300 bin gevrek, 300 bin boyoz ikram edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:43
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