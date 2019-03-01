0553 313 94 23

Şefler kayıp lezzetlerinin peşinde

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticileri, kentin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini, sokak sokak gezerek yaşlılardan öğrenip kayıt altına alıyor.

01 Mart 2019 Cuma 11:05
Şefler kayıp lezzetlerinin peşinde

Diyarbakır'ın unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri, olgunlaşma enstitüsünün yaptığı çalışmayla gelecek kuşaklara aktarılacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'si, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin bir tarihi ve kültürel potansiyel barındıran Diyarbakır, mutfağıyla da göz dolduruyor.

Ciğer kebabından kaburga dolmasına bilinen onlarca lezzetin yanı sıra bir zamanlar tencerelerde kaynayan fakat zamanla unutulmaya yüz tutan kayıp lezzetlerin peşine düşen Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, sokak sokak yemeklerin izini sürüyor.

Usta öğreticiler ve şefler, görüştükleri yaşlılardan tarifini öğrendiği yemekleri yeniden pişirip kayıt altına alıyor.

- "Amaç gelecek kuşaklara aktarmak"

Projenin başında yer alan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gülden Bulut Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında ilk olarak yaşlı kişilerle anket yaptıklarını, geçmişte pişirilen çok sayıda yemeğin ismini tespit ettiklerini söyledi.

Daha sonra bu kişilerden söz konusu yemeklerin tariflerini öğrendiklerini aktaran Durak, tarifleri enstitü mutfağında uygulayarak hem reçetelerini hem de görsellerini kayıt altına aldıklarını dile getirdi.

Diyarbakır mutfağı ile ilgili daha önce kapsamlı bir çalışma yapılmadığına işaret eden Durak, "Yemek ismi öğrenirken, yemek kültürünü de araştırmaya başladık. Yemek adabında ne gibi değişiklikler oldu, mutfağını nasıl etkiledi diye araştırdık. Bu proje ile amacımız, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin reçetesini gündeme alıp, uygulayıp, görselleri ile bir kitap hazırlamak." dedi.

Projede yer alan 6 usta öğreticinin de büyük bir özveri ile ninelerin yaptığı yemekleri geleceğe taşımak için çalıştığını aktaran Durak, şimdiye kadar uyguladıkları yemekler arasında "Küncülü köfte, yürek dolması, kagırdaklı ekmek, lolik, şam börek, Diyarbakır tarhanası, zahter (kahvaltılık), yumurtalı yaprak sarma, beli bağlı, karagöz çorbası, gülciye tatlısı"nın bulunduğunu kaydetti.

- "Çocukluğumu hatırladım"

"Lezzet köprüsünün bir parçası olmanın" mutluluk verici olduğunu ifade eden usta öğretici Meral Akkaya ise "Bu proje ile çocukluğumu hatırladım. Çocukluğumda kokusunu aldığım yemekleri gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaptığı işten heyecan duyduğunu dile getiren Akkaya, annesinden ve ninesinden duyduğu yemekleri uyguladıklarını anlattı.

- "Yemeklerimizde ağırlıkta et kullanılır"

Tarihi kentte doğan ve sokaklarında büyüyen, şimdilerde ise tarihi Sur içinde esnaflık yapan Nuri Tunç, Diyarbakır'ın kültür ve medeniyet beşiği bir şehir olduğunu söyledi.

Anadolu'nun merkez kentlerinden olan Diyarbakır'ın, yemek kültürü olarak da kendine has özelliklere sahip olduğunu aktaran Tunç, "Yemeklerimizde ağırlıkta et kullanılır. Bunları sıralamaya kalksanız bitiremezsiniz. Diyarbakır dendiğinde ciğerimiz başta gelir. Hayvanlarımız doğal otlatıldığı için etimiz farklı ve lezzetli. Bumbarımız lezzetlidir." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:05
  1. belibağlı
  2. ciğer
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır yemekleri
  5. Kaburga dolması
  6. kadim kent
  7. Kayıp lezzetler
  8. Lezzet
  9. mumbar
  10. mutfak
  11. Olgunlaşma Enstitüsü
  12. tarihi şehir
  13. Yemek
  14. yöresel lezzetler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    2. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    3. Peru'da şiddetli deprem!
    4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    5. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    6. Peru, 7.1 ile sallandı
    7. Somali'deki bombalı saldırı
    8. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    9. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    10. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    11. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    12. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    13. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    14. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    15. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    16. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    17. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    18. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    19. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    20. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    21. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    22. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    23. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    24. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    25. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    26. Kayak merkezlerinde son durum
    27. Döviz kurları
    28. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    29. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    30. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!