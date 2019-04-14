0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Şefkatli Eller’den Mesut Ergin’e ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı seçilen Demokrat Partili Mesut Ergin’e yönelik ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinden biri de, ilçede yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yönetimi tarafından gerçekleştirildi.

14 Nisan 2019 Pazar 16:44
Şefkatli Eller’den Mesut Ergin’e ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı seçilen Demokrat Partili Mesut Ergin’e yönelik ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinden biri de, ilçede yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına yetişmesiyle tanınan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yönetimi tarafından gerçekleştirildi.


Dernek Başkanı Fatma Cavlı’nın öncülüğünde dernek yöneticileri; Uğur Odunlu ve Suat Salgın tarafından yapılan ziyarette, Başkan Ergin konuklarını makamın kapısında karşıladı.


Sohbet havasında ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, DP’li Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan da hazır bulundu.


Ziyarette, belediye başkanlığı görevinde Ergin’e başarılar dileyen Fatma Cavlı,Ayvalık’taki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç insanlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında brifing verdi.


Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Cavlı, Mesut Ergin’in Küçükköy Beldiye Başkanlığı yaptığı dönemde, derneğin kurucu üyeleri arasında bulunduğunu da anımsatarak, “Bu güne kadar Ayvalık ve çevresindeki ilçelere yönelik ciddi yardımların yapılmasında, hayırseverlerle- ihtiyaç sahipleri arasında gönüllü köprü kurulmasını sağladık. Bu çalışmaları yaparken, her defasında Ayvalık Belediyesi’ni yanımızda bulduk. Bundan sonrada Ayvalık Belediyesi’nin özellikle lojistik desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu destek sayesinde de Ayvalık’ımızda daha çok ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmeyi hedefliyoruz.” dedi.


Fatma Cavlı başkanlığındaki Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yönetiminin kendisine yönelik gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin de, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada her zaman derneğin sosyal anlamda yapmış olduğu çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayarak, “Daha çok insan hizmet edilmesi bizi de son derece mutlu edecektir. Bizim de öncelikli hedefimiz sosyal belediyeciliği her vatandaşımıza ulaştırabilmektir. Bu gayede aynı paralelde hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına da elimizden gelen her desteği vermeye çalışacağız.” diye konuştu.


Ziyaret, Başken mesut Ergin’in dernek yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 16:44
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
    1. Spor Toto Süper Lig: E. Yeni..
    2. Antalya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. "Milletimizin kararına saygılıyız"
    5. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 -..
    6. Uluslararası festivale 35 ülkeden..
    7. Cezaevi firarisi uyuşturucu ile..
    8. Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan TFF..
    9. Fenerbahçe-Galatasaray maçı son dakika..
    10. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    11. Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu..
    12. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    13. Galatasaray, Kadıköy’e hareket etti
    14. Facebook, Instagram ve WhatsApp'a..
    15. Aydın MHP şehitleri unutmadı
    16. İş adamının katil zanlısı polise..
    17. Engelli çocuklarıyla alevler arasında..
    18. Ülker Stadyumu’nun kapıları açıldı
    19. İstanbul hava trafiğine sis engeli
    20. İran'da 200 milyon yıllık fosil..
    21. Kılıç: “İzah edilemeyecek kadar önemli..
    22. Başkan Aras halk ile görüşmelerine..
    23. Maçın ardından
    24. Karabükspor 127 gün sonra puanla..
    25. Bingöl’de 170 öğrenci sinema ile..
    26. Hayvan besicisi baba keneden öldü,..
    27. Tarihin sıfır noktasında bilim yeniden..
    28. Vidinlioğlu, “Geniş kapsamlı..
    29. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru
    30. Galatasaraylı taraftarlar stada geldi
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer