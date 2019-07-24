Şefkatli eller minik Serdar’ı yalnız bırakmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi her vatandaşın yardımına adet Hızır gibi yetişmesiyle gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, bu kez de 7 yaşında amansız hastalığa yakalanan minik Serdar’ın yardımına koştu.

İzmir’deki Ege Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören Serdar Meşe’nin yakınlarının maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olduğunu duyar duymaz harekete geçen “Ayvalık’ın Fatma Annesi” olarak nitelenen Fatma Cavlı, minik Serdar ile annesi Semra Kobak’ı yalnız bırakmadı.

Yakalandığı amansız hastalığın yanı sıra kalbinin de delik olduğu belirlenen çocuk için tüm dostlarından dualar beklediğini belirten Başkan Cavlı, “Allah minik evladımızın yardımcısı olsun. Bu kadar küçük yaşta adı bile ürkütücü olan Beyin Sapı Kanseri ile boğuşuyor. Şu an hastanede kemoterapi görüyor. İnşallah minik yavrumuz sağlığına kavuşur. Allah O’nu annesine bağışlasın” diye konuştu.