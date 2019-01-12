Şefik Çakıcı AK Parti Boyabat belediye başkan adayı kimdir?

Şefik Çakıcı AK Parti Sinop Boyabat belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şefik Çakıcı'nın kim olduğu araştırılıyor. Mevcut Boyabat Belediye Başkanı olan Şefik Çakıcı kimdir? Şefik Çakıcı nereli ve kaç yaşında?

Şefik Çakıcı kimdir?

12 Aralık 1975’de Boyabat’ta doğan Şefik Çakıcı Çatpınar Köyü ilkokulundan sonra Mehmet Akif Ersoy ortaokuluna devam etmiş ve Mehmet Akif Ersoy lisesinden mezun olmuştur. Ön lisans eğitimini tamamladı.

1995’den bu yana iş hayatındaki çalışmalarını başarıyla sürdüren Şefik Çakıcı,halen Boyabat’ta Başak Motorlu Taşıtlar İşletmeciliği ve Sintek Genel Müdürlüğü’nü sürdürmektedir. Vatani görevini Adıyaman'da tamamlayan Şefik Çakıcı gecesini gündüzüne katarak ülkesine ve ilçesine hizmet etmeyi bir yaşam felsefesi olarak benimsemiştir.

Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, Ak Parti Boyabat İlçe Teşkilatı Üyeliği, Ak Parti Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Ak Parti Boyabat İlçe Başkanlığı,Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AK Parti Genel Merkezinin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirmiştir.

Şefik Çakıcı 30 Mart 2014 seçimlerinde seçimleri kazanarak Boyabat Belediye Başkanı seçildi.

Şefik Çakıcı evli ve 3 çocuk babasıdır.

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