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"Şeffaflık her yönüyle uygulanacak"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Biz hesap sormaktan önce hesap vermeye talip olacağız. Şeffaflık her yönüyle uygulanacak, kendimizi denetleteceğiz"- "Ben, belediye hizmetleri açısından görünür olacağım ancak belediye başkanı olarak pek görünür olmayacağım"

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:38
"Şeffaflık her yönüyle uygulanacak"

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Biz hesap sormaktan önce hesap vermeye talip olacağız. Şeffaflık her yönüyle uygulanacak, kendimizi denetleteceğiz." dedi.

Yavaş, Kuğulu Park'ta Çankaya Belediyesinin düzenlediği programda Başkentlilere hitap etti.

Çankaya Belediyesinin son 5 yıldır yaptığı hizmetleri hatırlatan Yavaş, tüm adayların belediyeciliğin öncelikli hizmetleri olan temiz hava, musluktan içilebilir su, konforlu ve ucuz ulaşımı vaat ettiklerini belirtti.

Yavaş, 1 Nisan'da değişiklik olarak belediye hizmetlerinin yerine getirilip getirilmediğinin görüleceğini ifade ederek, "Devlet, hükümet yerinde kalacak, değişen şey Ankara'da zihniyet olacak." diye konuştu.

Bundan sonra kent için tek başına karar alınmayacağını, kararların ortak akılla, kent konseyi, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği ile alınacağını ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizim dönemimizde başlayacak, ödediğiniz paraların makbuzlarının arkasında o ödediğiniz paranın kaç lirası eğitime, sağlığa, asfalta harcanıyor, nereye harcandığını göreceksiniz ve biz size hesap vereceğiz. Biz hesap sormaktan önce hesap vermeye talip olacağız. Şeffaflık her yönüyle uygulanacak, kendimizi denetleteceğiz."

Yavaş, 4 yıl içerisinde bütün metro çalışmalarını bitireceklerinin sözünü vererek, imar rantlarını da halka paylaştıracakları vaadinde bulundu.

Hafriyat, bilboard ve otopark gelirlerini nasıl kullanacaklarını da anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz, yol kenarlarında Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerin devasa reklamları var. Bunlar da bundan sonra olmayacak. Ben, belediye hizmetleri açısından görünür olacağım ancak belediye başkanı olarak pek görünür olmayacağım. Bir başka siyasi partinin genel başkanına laf uzatmak benim görevim değil, 24 saat sizin için çalışmak benim görevim. Nerede ne aksaklık varsa onunla uğraşırsınız yoksa Twitter'ın başına oturup sabaha kadar orada gecelersen, akşama kadar da yatarsın."

Yavaş, Başkente turizm ve ekonomi alanındaki vaatlerini de sıralayarak, "O gün akşam seçim zaferimizi kutlayacağız ama kimseyi yenmiş olmayacağız. Buradan demokrasi kazanacak inşallah ve ertesi gün 6 milyon insanın hepsine hizmet etmeye başlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen de 5 yıl çok çalışıp, Çankaya tarihinin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirterek, ikinci dönem daha fazla yatırım yapacaklarının sözünü verdi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvenler'in de konuşma yaptığı programın ardından Yavaş, beraberindeki partililerle Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:38
  1. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

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